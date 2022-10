La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, devrait se rendre prochainement au Royaume hachémite de Jordanie. La ministre de la Culture a reçu une invitation du roi de Jordanie pour assister à la cérémonie de réhabilitation du site archéologique «Al-Maghtas», inscrit en 2015 par l'Unesco, patrimoine mondial.

Une invitation transmise par l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en Algérie, Chaker Attallah El Amouch, lors de l'audience que lui a accordée Soraya Mouloudji, au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue les relations solides, privilégiées liant les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Exprimant le souci de l'Algérie de promouvoir les relations bilatérales, Soraya Mouloudji a examiné avec le diplomate «la proposition de mise en place d'un protocole d'entente culturel et d'un programme d'échange dans les domaines artistique, théâtral et cinématographique», outre la possibilité «d'organiser une semaine culturelle» entre les deux pays aussi bien à Alger qu'à Amman.