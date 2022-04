Le groupe public Sonelgaz a annoncé, lundi, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que le nombre de ses filiales est passé de 26 sociétés, au 31 décembre 2021, à actuellement 14 sociétés détenues à 100%. Dans un souci de rationaliser les dépenses, le groupe public Sonelgaz a engagé un processus de réorganisation global qui a abouti à des synergies de coûts, accroître l'efficacité de l'exercice des différents métiers et à mutualiser toutes les ressources, selon le même communiqué. Ces transformations structurelles ont abouti à un recentrage optimal des activités sur les coeurs de métier du groupe et à une organisation mature à même de les revitaliser et de les rendre plus efficaces, a expliqué Sonelgaz. Sonelgaz a également décidé du changement des dénominations et des logos de ses filiales.