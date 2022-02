Le P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a tenu une rencontre par visioconférence avec le P-DG de la Société mauritanienne d'électricité Somelec, Cheikh Abdellah Bedda, indique un communiqué du groupe algérien. La rencontre a porté, notamment sur la présentation des clauses et du niveau de mise en application du mémorandum d'entente signé entre les deux sociétés, dans l'objectif de renforcer les moyens de coopération dans le domaine de l'électricité et du gaz. À ce propos, Mourad Adjal a affirmé que cette rencontre «traduit les relations solides unissant les deux pays frères, particulièrement dans le domaine de l'électricité et du gaz». De même qu'il a exprimé sa «pleine disponibilité» à oeuvrer à l'échange d'expériences au mieux des intérêts des deux pays, et «à ne ménager aucun effort» pour atteindre les objectifs tracés.