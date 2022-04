Le groupe Sonelgaz a remis, jeudi à Alger, 37 tricycles et 10 fauteuils roulants à nombre de ses employés et leurs enfants à besoins spécifiques, dans le cadre de son engagement à accompagner et à soutenir cette catégorie de la société. À cette occasion, un accord a été signé pour assurer la retraite complémentaire des retraités des filiales du groupe Sonelgaz, en présence du SG de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (Fntteg). Ces conventions collectives apportent une solution radicale et définitive à la problématique de la retraite complémentaire des retraités des sociétés des travaux du Groupe (6.200 retraités), et ce, à travers la prise en charge par la mutuelle générale des travailleurs des industries d'électricité et du gaz de tous les retraités des sociétés du Groupe à compter du mois de mai prochain. Le total des retraités du Groupe qui bénéficieront de cette mesure s'établira à 24.500 retraités. Les conventions stipulent également l'unification de la prime de zone des travailleurs des sociétés du Groupe outre l'unification de la grille des salaires et le régime compensatoire des sociétés des travaux au profit de 14.364 travailleurs.