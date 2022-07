Sonelgaz a exporté 500 mégawatts d'électricité vers des pays voisins, à l'instar de la Tunisie et de la Libye. Cette prouesse, même modeste a été rendue possible grâce à une autre performance, celle de la hausse des investissements qui ont amené la production globale d'électricité de l'Algérie à dépasser 24.000 mégawatts. «Ce qui met le Groupe Sonelgaz à l'aise en matière de satisfaction des besoins des citoyens en cette énergie», a affirmé à El Tarf le P-DG du Groupe. On apprendra, par ailleurs, que le réseau national d'électricité est capable de répondre à l'intégralité des besoins des citoyens. Ainsi, le Groupe Sonelgaz a enregistré une grande amélioration du service public à la faveur des grands investissements engagés par l'Etat à l'échelle nationale.