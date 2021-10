Un accord de coopération dans le domaine de la formation a été signé entre l'Institut algérien du pétrole (IAP) de Sonatrach et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, a indiqué, mardi dernier, un communiqué du groupe public. Cette coopération porte sur «l'organisation et le développement des programmes de formation et d'échanges sur des questions d'intérêt commun», précise le communiqué, ajoutant que «les deux parties ont convenu du démarrage imminent des sessions de formation».