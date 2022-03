Le groupe Sonatrach a inauguré, lundi, une nouvelle unité de fabrication d'équipements métalliques, un projet qui permettra la réduction des dépenses du groupe pétrolier en devises, grâce à l'encouragement du contenu local et l'augmentation du taux d'intégration national dans ses diverses activités. «Ces projets types sont l'un des résultats du système de rationalisation des coûts de Sonatrach et de la politique du groupe visant à soutenir le tissu industriel local et à augmenter le taux d'intégration nationale dans les différentes activités du groupe afin de réduire les dépenses en devises fortes», a indiqué Sonatrach dans un communiqué. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion de présenter le processus de fabrication du prototype d'une «Early Production Facility» qui sera utilisé pour traiter la production du champ d'Imessak Terarimine dans la région de Tin-Fouye-Tabankort, ainsi que la fabrication de 38 stations de raclage de canalisations «Gare Racleur» utilisées dans les opérations de nettoyage et d'entretien des canalisations de transport des hydrocarbures, selon le communiqué.