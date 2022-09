La compagnie de gaz espagnol Naturgy a accepté le principe d'augmentation des prix du gaz algérien, rapporte, hier, le journal espagnol El Confidencial. Citant des sources algériennes, le journal espagnol avance que «Naturgy a accepté la péréquation du prix du gaz qu'elle achète à Sonatrach, avec effet rétroactif à partir d'octobre-novembre 2021». La durée du nouveau contrat reste, cependant, objet de divergence. Les Espagnols souhaitent que ce prix soit appliqué seulement pour deux années, alors que la Sonatrach veut l'étaler jusqu'en 2024... Les Espagnols font valoir l'argument que les compagnies italienne et française ENI et Engie n'ont signé de contrat que de courte durée et qu'aucune compagnie n'a signé pour l'année 2024. Selon Naturgy, les prix du gaz reviendront à ce qu'ils ont été avant la crise ukrainienne, alors que Sonatrach table sur un prix élevé du gaz qui va jusqu'en 2024. Le contrat reliant les deux compagnies devait s'étendre à 2030, mais l'avenant introduit à la demande du partenaire espagnol stipulait une révision des prix selon l'état du marché.