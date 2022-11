À l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a déclaré qu'il avait discuté avec son collègue des nouvelles mesures qui pourraient être prises dans le domaine de l'énergie. Ce dernier a ainsi annoncé que la Turquie et l'Algérie allaient créer une société commune d'exploration pour découvrir du pétrole et du gaz naturel. Le ministre turc a précisé qu'elle serait constituée par la compagnie pétrolière et gazière publique algérienne Sonatrach et l'entreprise pétrolière turque Turkish Petroleum. «C'est positif qu'une société commune ait été créée... (...) Nous sommes parvenus au consensus selon lequel elles mèneront conjointement des activités d'exploration pétrolière et gazière dans les pays de la région, en particulier en Algérie», a déclaré Fatih Donmez.