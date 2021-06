Le groupe Sonatrach et la société indonésienne Pertamina ont signé, hier, par visioconférence, un mémorandum d'entente qui prévoit la poursuite de leur collaboration pour «accroître leur portefeuille d'activité en Algérie et à l'international». Selon un communiqué, le mémorandum, signé par Toufik Hakkar, président-directeur général (P-DG) de Sonatrach, et Nicke Widyawati, présidente directrice générale de Pertamina, couvrira «toute la chaîne de valeur des hydrocarbures, de l'amont à l'aval». Plus en détail, l'accord inclut les projets existants, mais aussi ceux nouveaux. Il concerne également l'approvisionnement en pétrole brut et en GPL, les énergies renouvelables et la recherche & développement. Dans ce contexte, le patron de Sonatrach a affiché sa volonté de consolider la relation avec le partenaire indonésien à travers l'examen et l'identification de nouvelles opportunités en Algérie et à l'étranger. En outre, le Groupe Sonatrach organise, aujourd'hui, une conférence de presse pour présenter son bilan des réalisations pour l'exercice 2020 à fin mai 2021.