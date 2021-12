Le groupe Sonatrach et l'Institut algérien de normalisation (Ianor) ont signé, hier, un contrat d'application dans le cadre de la norme internationale ISO 37 001. Ce partenariat vise à appuyer les entreprises par «des systèmes et normes adoptés pour lutter contre la corruption et promouvoir une culture de l'éthique». Selon un communiqué du groupe pétrolier et gazier, cette initiative vise à renforcer les relations de confiance mutuelle entre Sonatrach et divers clients et partenaires aux niveaux national et international. Elle vise également à consolider la culture de l'éthique au sein de Sonatrach. «L'adoption de la norme internationale ISO 37 001 permettra de protéger l'entreprise, ses actifs et ses salariés des pratiques transgressant la transparence et l'intégrité», affirme la même source. Et d'ajouter, «Sonatrach est déterminée à établir des règles plus strictes en termes de respect des lois et règlements en matière de transparence et d'intégrité dans tous les domaines de ses activités.»