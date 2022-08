La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a donné vendredi le coup d'envoi de deux caravanes de solidarité chargées de produits alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales au profit des victimes des incendies enregistrés à l'est du pays, selon un communiqué de la Compagnie. «En consécration de sa politique sociale et par fidélité à ses engagements d'entreprise citoyenne, Sonatrach a procédé aujourd'hui, à travers ses directions des oeuvres sociales de Skikda et Biskra, à l'envoi de deux caravanes de solidarité chargées de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales, en vue de venir en aide aux victimes des incendies ayant affecté les wilayas de l'est du pays, notamment à El Tarf et Souk Ahras», lit-on dans le communiqué. Ces actions de solidarité vont se poursuivre les jours à venir en direction des wilayas touchées par les feux, partant de «l'attachement du Groupe Sonatrach à sa responsabilité sociétale´´.