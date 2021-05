L'ancien commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine, l'Algérien Smaïl Chergui a été honoré par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour sa contribution à la coopération des polices durant son mandat. Smail Chergui a reçu des mains du secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, un certificat dans lequel l'organisation lui exprime «sa gratitude pour sa contribution remarquable à la coopération internationale des polices durant son mandat». Au début du mois en cours, le diplomate algérien a été décoré de l'Ordre du Soleil Levant, l'une des plus hautes distinctions de l'Etat japonais, pour avoir contribué à renforcer les relations entre le Japon et l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité. Deux mois plus tôt, en mars dernier, Smaïl Chergui a reçu les insignes du Commandeur de l'Ordre du Mono de la République togolaise pour les actions menées en faveur de la paix sur le continent africain. Il s'agit de la plus haute distinction au Togo.