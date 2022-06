Décoré de l'Ordre du Soleil levant, l'une des plus hautes distinctions de l'État japonais, pour avoir contribué à renforcer les relations entre le Japon et l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, par la Mission japonaise auprès de l'Union africaine, l'ancien commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine, et directeur des Relations extérieures et de la Coopération internationale à l'Assemblée populaire nationale, l'Algérien Smaïl Chergui recevra sa médaille le mardi 21 juin courant lors d'une cérémonie qu'organisera la représentation diplomatique japonaise à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Alger. Par cette distinction, le Japon a voulu exprimer ses gratitudes au diplomate algérien pour sa contribution exceptionnelle au renforcement des relations entre le Japon et l'UA dans le domaine de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à sa consécration aux conclusions fructueuses des 5e, 6e et 7e éditions de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad), que le Japon organise avec ses partenaires africains et internationaux depuis 1993.