Trois assiettes foncières ont été consacrées au niveau de trois ports de la wilaya de Skikda pour abriter des projets de construction, d'entretien et de réparation de bateaux, a indiqué le représentant du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Abderrahmane Hentour, lors d'une réunion tenue au cabinet de la wilaya de Skikda. Les assiettes foncières sont disponibles au niveau des ports de pêche de Oued Zhour, Collo (à l'ouest de Skikda) et le port commercial du chef-lieu de wilaya. Le Comité interministériel chargé de l'étude des demandes de foncier formulées par les investisseurs pour le développement des activités de construction, d'entretien et de réparation de bateaux a reçu dans la wilaya de Skikda quatre demandes d'investisseurs algériens. Un accord de principe leur a été accordé. La concrétisation de ce genre de projets nécessite un terrain d'au moins 500 m2.