Six producteurs algériens ont obtenu une médaille d'or au concours international de l'huile d'olive de Dubai (Dubai Olive Oil Competition, Dooc). Il s'agit des producteurs de huiles: Baghlia, Dahbia, Echarifa, El Asslia, Essehbya et Larbaâ olive. Au total, 142 participants ont obtenu la distinction en or représentant 15 pays. Ainsi, les lauréats se voient offrir la possibilité de commercialiser leurs produits sur les sites internet des organisateurs du concours, mais aussi sur un réseau de boutiques de luxe à travers le monde.

À noter que le Dooc organise annuellement deux concours, le premier en février pour les huiles d'olive de récolte précoce et le second en juin pour les huiles d'olive extra vierges. Les organisateurs de cette manifestation revendiquent 1.400 producteurs participants en quatre éditions dont 450 gagnants.