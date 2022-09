Un nouveau coup dur pour l'économie du Makhzen. Officiellement inaugurée en octobre 2017 pour la fabrication de pales d'éolienne de 63 mètres de long, l'usine tangeroise de Siemens Gamesa, l'un des principaux fabricants d'aérogénérateurs au monde, ferme ses portes. La décision de fermeture de cet investissement de 1,1 MMDH et de 37 500 m2 «s'inscrit dans le cadre du programme stratégique Mistral visant à accélérer le redressement de l'entreprise et conçu pour rationaliser et simplifier l'organisation, tout en améliorant son efficacité et son efficience», explique le groupe Siemens Gamesa. Cette fermeture est la résultante de pressions financières importantes subites par l'industrie mondiale de l'énergie éolienne «souffrant d'une concurrence intense, de pressions sur les prix et d'une augmentation exponentielle des coûts des matières premières et de la logistique». Cela dénote des limites de l'industrie marocaine avec la faillite de ce projet qui, a son lancement, avait été présenté comme prometteur, voire révolutionnaire...