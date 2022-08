Les participants à un C6olloque national sur l'autisme et les moyens de prise en charge et d'insertion sociale, organisé à Sidi Bel Abbès, ont insisté sur la nécessité pour les parents d'enfants autistes de les accompagner et de les aider à s'insérer dans le milieu social. Lors de cette rencontre, des chercheurs, des enseignants d'université et des psychologues ont mis l'accent sur l'importance d'accompagner les enfants autistes, de soutenir moralement leurs parents et de les aider à prendre soin de leurs enfants. Il faut souligner que les enfants autistes font face à de nombreux problèmes sur le plan du contact physique et de l'expression orale. Il est donc du devoir des parents et des personnes qui les entourent de déterminer leurs besoins et leurs désirs, ce qui nécessite un accompagnement des parents à la prise en charge de ces enfants et une assistance à leur insertion en milieu scolaire et social.