Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a été testé positif au Covid-19. L'information a été divulguée par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, sur sa page Facebook. Dans son message, Salima Souakri écrit: «Je demande à Dieu un prompt rétablissement à mon collègue et à mon frère le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, infecté aujourd'hui au Covid-19. En mon nom propre et au nom de tous les travailleurs du secteur et des athlètes d'élite, je vous souhaite un prompt rétablissement et un retour de bon augure parmi nous.» Sid Ali Khaldi a intégré le gouvernement d'Abdelaziz Djerad en janvier 2020, en remplacement de Raouf Salim Bernaoui.