Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a entamé, hier, une visite de travail dans la wilaya d'El Bayadh. Lors de cette visite de travail, une convention a été signée entre le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA) et l'université Nour Bachir d'El-Bayadh dans le cadre des efforts visant la promotion de la culture et de la langue amazighes. Cette visite, note-t-on, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'activités du HCA inhérent à la nouvelle rentrée sociale et culturelle, dans le but de mettre en avant les efforts de l'État visant à promouvoir et développer la langue amazighe, notamment dans les dix nouvelles wilayas.