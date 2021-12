Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devrait entamer cette semaine, une visite officielle en Algérie, à l'invitation de son homologue, Ramtane Lamamra. Il sera accompagné d'une forte délégation de diplomates et d'hommes d'affaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue politique régulier et de concertation permanente entre les deux pays instaurés depuis la signature de la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Les discussions porteront sur un examen d'ensemble de l'état et des perspectives des relations bilatérales et à un large échange de vues sur les grandes questions régionales et internationales, telles celles relatives à la situation au Sahel, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental. Les deux parties aborderont les préparatifs du prochain forum d'affaires algéro-russe devant permettre un partenariat dans les filières agricoles et mécaniques. Occasion, également, de signer de nouveaux accords de coopération économique et sécuritaire.