L'ambassadeur de Russie à Alger, Igor Béliaev, a offert, mardi soir, une réception à l'occasion de la visite en Algérie de la délégation du Comité de Défense et de Sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, conduite par le général-héros de la Russie Victor Bondarev. Etaient présents à cette sympathique soirée les présidents des Commissions Défense du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale ainsi queplusieurs représentants des deux chambres. L'accent a été mis, de part et d'autre, sur les liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les deux pays et sur la volonté commune d'oeuvrer à leur essor ainsi qu' à une politique de paix et de stabilité, conforme aux objectifs des diplomaties que prônent, dans les fora internationaux, l'Algérie et la Russie, en toute circonstance.