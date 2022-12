Intitulé «Problématique des céréales en Algérie: entre réalités et perspectives», le séminaire sera organisé par l'Ecole supérieure d'agronomie (ESA) de Mostaganem. Il se tiendra, aujourd'hui, à l'hôtel Zohor, à la ville de Mostaganem. Trois grands thèmes seront abordés lors de ce séminaire, à savoir «les céréales en Algérie: stockage et consommation», «la céréaliculture dans le sud et le nord de l'Algérie. Problématique des variétés et semences». Ces thématiques seront animées par des professeurs d'universités algériennes. Ont été invités à participer à ce séminaire le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic), l'Institut national d'études de stratégie globale; le Moulin Sidi Bendhaïba, les Directions des services agricoles (DSA) et les Coopératives des céréales et légumes secs (Ccls) des wilayas de Mostaganem, Relizane, Saïda, Mascara, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbès et de Tiaret; la Direction de l'environnement, la Protection civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, et les Associations de l'environnement.