Le développement des systèmes juridique et sécuritaire pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité, a été souligné à Constantine par les participants à un séminaire international intitulé «les technologies modernes et le crime». La nécessité de se mettre au diapason de l'évolution des technologies modernes dans le but de traiter et maîtriser les affaires liées à la cybercriminalité, à travers le développement des systèmes juridique, sécuritaire et judiciaire, a été soulignée par le docteur Yahia Abdelfatah, enseignant en sciences juridiques et administratives à l'université du Caire (Égypte), lors de cette rencontre qui s'est déroulée par visioconférence à l'université les frères Mentouri, Constantine -1, et initiée par le laboratoire des études juridiques appliquées relevant de cette université.»Chaque pays doit se doter de moyens nécessaires pour assurer sa transition numérique et être en mesure de promouvoir son économie et de la hisser au niveau de l'économie mondiale», a-t-il déclaré lors de ce séminaire qui a connu la participation des spécialistes de divers pays en l'occurrence l'Irak, l'Arabie saoudite, la Tunisie et l' Égypte.