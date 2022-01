La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) a annoncé, samedi, dans un communiqué, le lancement d'un nouveau format de sa facture commerciale. «Plus moderne et épurée, la nouvelle facture offre une meilleure ergonomie pour la compréhension et la lisibilité de toutes les données fournies», souligne la société. La nouvelle facture de la Seaal, qui vient en réponse aux attentes de ses clients, exprimés lors des différents sondages, est imprimée sur une seule face (recto) et comporte en détail les informations relatives au contrat et consommation du client. La promotion de l'e-payement a été, de même, mise en avant, permettant de payer sa facture en ligne et en bénéficiant de l'exonération du timbre fiscal. Un espace dédié à la compréhension des métiers de l'eau et de l'assainissement a été, également, inséré. Par ailleurs, Seaal a appelé, dans son communiqué, ses clients à télécharger et payer leurs factures à travers l'application Wakalati ou à se connecter au site web officiel de la société.