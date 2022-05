L'accélérateur public et centre d'open innovation, Algeria Venture, et Schlumberger, premier fournisseur mondial de technologies pour l'industrie de l'énergie, ont procédé à la signature d'une convention d'open innovation.

Ils ont pour ambition de créer une synergie, au sein de l'écosystème technologique algérien, pour faire face aux enjeux de l'industrie énergétique nationale.

Ce partenariat permettra d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat national dans le domaine des technologies et de l'énergie. Dans le cadre de ce partenariat, l'évènement

«North Africa?EnergyTech Conference» by Schlumberger with A -venture, sera organisé du 23 au 26 mai 2022 au Centre international de conférences d'Alger.

Cette première conférence portera sur la thématique de la transformation digitale du secteur énergétique.