Le chef du gouvernement espagnol, Pédro Sanchez a échoué dans son entreprise d'engager l'armée de son pays dans un autre acte hostile à l'endroit de l'Algérie. Après le reniement de la position espagnole sur le Sahara occidental, Sanchez aurait souhaité apporter un autre signe de ralliement aux thèse marocaines. La participation de l'armée dans des manoeuvres militaires au Maroc était l'un des objectifs. Or, l'armée espagnole ne prendra pas part pas aux exercices militaires appelés «African Lion» qui auront lieu au Maroc dans les prochains jours, avec la participation d'autres pays africains et sous la direction des États-Unis, en particulier le «US Africa Command». Des sources au ministère de la Défense ont confirmé au journal espagnol El Publico, à un moment où le site de ces manoeuvres fait toujours la promotion de l'Espagne comme l'un des pays participants. Et le même journal précise: «C'est la deuxième année consécutive que la participation est refusée», à cet exercice militaire, considéré comme le plus grand du genre en Afrique.