Des appareils efficaces et des services intelligents maximisent l'économie de l'énergie et offrent des solutions durables à la maison. Samsung Electronics Co. Ltd. a dévoilé, jeudi, lors de l'IFA 2022 sa vision de créer l'ultime maison durable grâce à des technologies avancées d'économie d'énergie et à des partenariats stratégiques, la société ayant pour mission de devenir la première marque d'appareils électroménagers à faible consommation d'énergie.«Alors que les besoins des clients sont en évolution vers des options plus durables, nous sommes ravis d'y répondre en proposant les derniers appareils électroménagers intelligents à économie d'énergie», a déclaré Jae Seung Lee, président et responsable de la division d'appareils électroménagers numériques chez Samsung Electronics.

«En mettant à profit des appareils efficaces avec les fonctionnalités synergiques de SmartThings, nous prévoyons d'offrir une expérience de maison durable sans précédent».