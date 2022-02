Samsung Algérie annonce l'arrivée d'un service après-vente spécialement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes. Un conseiller interprète en langue des signes à travers des appels vidéos est désormais disponible en temps réel en accédant à la rubrique «Langues des signes» sur le site Samsung.com. Ces derniers peuvent, en effet, se faire conseiller en temps réel par un assistant interprète en langue des signes. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans la stratégie mondiale de Samsung Electronics en matière de gouvernance environnementale et sociale visant, notamment l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Le fabricant coréen vise ainsi à améliorer l'accès aux informations relatives aux produits de la marque. Pour accéder à ce service, il suffit d'aller sur le site de Samsung zone Afrique dans la rubrique «Langage des signes», ou alors directement via le lien suivant:https://www.samsung.com/n_africa/sign-language/