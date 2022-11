La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Samia Moualfi a instruit dimanche les directions de wilayas relevant de son secteur d'entamer un recensement général identifiant les différentes menaces qui pèsent sur l'environnement. Présidant une session de formation au profit des cadres des directions de l'environnement des 58 wilayas en vue de l'élaboration d'une stratégie pour la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, la ministre a insisté sur l'impératif de répertorier l'ensemble des établissements classés et d'identifier la nature des risques environnementaux éventuels, ainsi que les start-up activant dans le domaine de l'économie circulaire. Il est également question de recenser tous les espaces protégés et les risques les menaçant, de même que l'identification des différentes sources des déchets médicaux et d'établir une liste de tous les points noirs en matière de rejets des déchets ménagers et inertes, ainsi que des décharges anarchiques, parallèlement à l'élaboration d'une fiche de tous les établissements privés et publics activant dans le recyclage des déchets ménagers.