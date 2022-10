Plus de 80 opérateurs sont attendus à la 6e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «Revad 2022», prévue du 10 au 13 octobre au Palais des expositions Pins maritimes (Alger), indiquent, samedi, les organisateurs. «L'investissement dans le secteur des déchets, une valeur ajoutée importante à l'économie nationale» est le thème retenu pour cette 6e édition, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et l'Agence nationale des déchets (AND). Destinée aussi bien aux professionnels qu'au grand public, cette manifestation vise à «faire connaître à l'échelle internationale, notamment auprès des pays arabes et africains, les capacités et les expertises algériennes dans le domaine de gestion des déchets», a précisé le chargé de la gestion des affaires de la Caci, Hocine Zaoui. Elle favorisera aussi l'échange des expériences en matière de gestion des déchets entre les opérateurs et la présentation des matériels et des techniques utilisés dans le traitement des déchets et le recyclage. Il s'agit également d'un espace important qui encouragera les investisseurs à financer les projets de gestion des déchets.