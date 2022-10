Plus de 30 artistes ont confirmé leur participation à la 17ème édition du Salon national des arts plastiques, sous le slogan «Soixante ans d'indépendance... Soixante ans de créativité» et prévu à partir du 30 octobre à Aïn Temouchent, en pleine célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Le nombre total de participants à cette édition représente 21 wilayas, en plus des artistes d'Aïn Temouchent, qui exposeront des oeuvres consacrées à la Guerre de Libération nationale et aux acquis de 60ans d'indépendance, a expliqué le directeur de la Maison de la culture «Aïssa Messaoudi» d'Aïn Temouchent. Les artistes participant à cet événement de trois jours auront l'occasion de créer et de concourir pour immortaliser des sites historiques et touristiques que recèle la wilaya. Organisé chaque année à la Maison de la culture d'Aïn Temouchent, ce salon est devenu un rendez-vous des artistes peintres du pays, un espace de discussion et d'échanges sur les dernières évolutions des beaux-arts, ainsi qu'un atelier ouvert aux talents locaux pour côtoyer les professionnels des beaux-arts.