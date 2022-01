Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé les imams de la République à accomplir Salat El-istisqa, demain, suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayas du pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. «Suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayas du pays et au regard des demandes» de citoyens, en vue d'accomplir Salat El-istisqa, « le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a saisi l'ensemble de ses directions, à travers tout le territoire national, en vue d'accomplir Salat El-istisqa, samedi 19 Joumada Al Akhira, correspondant au 22 janvier 2022, à partir de 10h00», lit-on dans

le communiqué.