Comment mettre fin aux accidents de la route? Le gouvernement compte prendre des mesures radicales pour mettre fin à ce fléau. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, samedi dernier au Conseil de la nation, un avant-goût de ces mesures, dont la saisie des véhicules dont les propriétaires seraient responsables d'un grave accident. Il est aussi question de criminaliser le terrorisme routier. Le gouvernement compte aussi s'attaquer à la qualité des routes ainsi que l'amélioration du système de feux tricolores sur l'ensemble du territoire national et l'élaboration d'un plan national d'urgence pour éliminer les points noirs. En plus de rendre obligatoires, les enregistreurs de vitesse et les dispositifs de contrôle en ce qui concerne le transport routier de marchandises et de passagers. Des mesures radicales pour un phénomène qui a fait trop de victimes.