Le Groupe pharmaceutique Saidal a fait un don de 10.000 flacons de Méthotrexate, produit utilisé dans le traitement des cancers, à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), a-t-il indiqué, hier, dans un communiqué.

Pour l'obtention de ce don, Saidal a négocié avec l'entreprise coréo-indonésienne spécialisée dans la production de produits anticancéreux «CKD Otto Pharma», afin de «pallier aux ruptures des produits anticancéreux au niveau des hôpitaux algériens», lit-on dans le communiqué. Saidal et CKD Otto Pharma ont signé le 17 décembre 2020 un protocole d'accord de partenariat et de coopération dans le domaine de la fabrication de produits oncologiques pour la chimiothérapie conventionnelle, a-t-on rappelé de même source.

Dans le cadre de cet accord, Saidal a entamé la production et le stockage d'une gamme de produits utilisés dans le traitement de différents types de cancers, a indiqué le communiqué, soulignant que «cette étape sera suivie par un accompagnement et un transfert de technologie afin de passer à la fabrication de ces molécules localement en full process».