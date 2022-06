Le ministre de l'Industrie pharmaceutique le docteur Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu en audience, jeudi, l'ambassadrice du royaume du Danemark, Mme Vanessa Vega Saenz, accompagnée de Andrezej Popkowski et Laos Bo Smidt respectivement vice-président senior et vice- président d'entreprise de la Région Europe du Sud et de l'Est, du Moyen- Orient et d'Afrique de Novo Nordisk, en présence des représentants de la direction Algérie, de la P-DG du groupe Saidal et des cadres du ministère. Les dirigeants de Novo Nordisk ont affiché leur pleine adhésion à répondre favorablement aux demandes exprimées par l'Algérie. Dans ce cadre, le Groupe Saidal a confirmé qu'une réunion du comité de pilotage du projet de joint-venture a levé les principales réserves, notamment sur la répartition de l'actionnariat et la valorisations des apports. Un projet final de joint-venture sera présenté par les deux parties, à la fin des évaluations des expertises, au ministère de l'Industrie pharmaceutique dans les semaines à venir, pour agrément. Le ministre a appelé la direction de Novo Nordisk à respecter ses engagements pour l'approvisionnement continu du marché des insulines.