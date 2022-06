La présidente de la Cgea (Confédération générale des entreprises algériennes), Saïda Neghza, vient d'être élue à la tête de l'organisation africaine «Business Africa». L'intronisation de la patronne de la Cgea intervient à la suite d'un vote à l'unanimité. Cette élection a valu à l'une des plus tonitruantes femmes d'affaires du pays, un hommage improvisé par les responsables de la Capc (Confédération algérienne du patronat citoyen), en marge de la journée d'études sur les enjeux énergétiques en Algérie. Fondée en 1986, Business Africa est «la voix reconnue des employeurs en Afrique et travaille principalement dans les domaines du travail, de l'emploi et des affaires sociales et dans le contexte des organisations internationales, notamment l'Organisation internationale des employeurs (OIE), l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Union africaine (UA)». C'est, également, la Confédération des employeurs qui englobe plus de 45 pays à travers le continent noir.