La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, Saïda Neghza, est apparue dans l'édition d'or de Titan of Africa aux Émirats arabes unis lors du plus grand événement africain célébrant l'histoire africaine, la culture et l'excellence de l'Afrique. En outre, Saïda Neghza s'est vu décerner cette distinction par l'Ordre «Titan de diamant» pour le lancement du livre par la Fédération des Émirats arabes unis des réseaux africains, en raison de son excellence, de sa contribution et de son parrainage des entreprises africaines. Dans sa deuxième édition, l'ouvrage met en lumière des personnalités qui ont travaillé sans relâche pour promouvoir leurs communautés et leurs pays dans divers domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques.