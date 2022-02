La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea) et présidente en exercice de Businessafrica, Saïda Neghza, prend part aux travaux du 7ème Forum d'affaires UE-Afrique organisé du 14 au 18 février à Bruxelles. Mme Neghza participera aux discussions préliminaires entre les représentants des entreprises et les parties prenantes des secteurs public et privé de l'UE et d'Afrique et présentera des propositions sur les différents domaines et questions d'intérêt. Le Forum d'affaires UE-Afrique vise à accroître les opportunités de coopération économique durable. Il rassemble des chefs d'entreprise africains et européens et des décideurs politiques pour discuter de la manière d'améliorer le climat d'investissement et d'accroître les opportunités de partenariat économique.