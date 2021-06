Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, devrait se rendre prochainement en Irak pour renforcer les relations entre les deux pays frères, à l'invitation de son homologue Fouad Hussein. L'invitation lui a été adressée lors de leur entretien en marge des travaux de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères pour examiner les développements de la question du barrage de la Renaissance (Gerd), sous l'égide du Conseil de la Ligue arabe, qui se tient à Doha au Qatar. Les deux parties ont mis à profit cet entretien pour discuter sur les dossiers bilatéraux et des questions d'intérêt commun. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, dans un cadre politique plus efficace, culturel et économique. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de la République d'Irak au Qatar, Omar Al-Barzanji, et de l'ambassadeur d'Algérie à Doha, Mostafa Boutoura.