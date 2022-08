La direction de distribution d'électricité et de gaz de Gué de Constantine (Alger) a appelé ses clients à l'impératif de signaler tout acte de sabotage suspecté sur des réseaux d'énergie. Le phénomène de vol des équipements électriques et gaziers, «par des bandes versées dans le sabotage de nos réseaux énergétiques à l'effet d'obtenir du cuivre, prend de l'ampleur depuis quelque temps», précise la direction dans un communiqué, indiquant que «plusieurs cas de vol d'interrupteurs aériens télécommandés (IAT) à Baba Ali et Ouled Chebel ont été enregistrés, des interrupteurs qui permettent à nos agents de localiser la panne à distance et de rétablir l'approvisionnement en un temps record».«Les équipements des IAT, ainsi que des câbles électriques en cuivre et des manches de contrôle manuel en alliage d'aluminium ont également été dérobés», note la même source. La direction note que «ces actes criminels, devenus habituels, prennent une tendance haussière inquiétante, notamment au niveau des zones enclavées».