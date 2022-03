La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a accordé son visa à la notice d'information de la société «S. Five», portant sur une opération d'augmentation de capital par appel public à l'épargne, réservée aux investisseurs ayant la qualité de personnes morales, a indiqué la société dans un communiqué. La société explique que «le nombre des actions nouvelles à émettre est de 50.000 actions». Le capital social issu de cette augmentation sera de 46.900.000 dinars, réparti en 469.000 actions (d'une valeur nominale de 100 dinars chacune). Le prix d'émission des nouvelles actions est fixé à 4.000 dinars l'action, soit «une prime d'émission de 3.900 dinars pour chaque action». La période de souscription est prévue du 27 février au 28 avril 2022 inclus. Créée en 2009, la société S. Five Groupe spa est spécialisée dans la fourniture de solutions techniques dans le secteur du traitement des eaux. Ses prestations englobent essentiellement la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et la maintenance d'équipements destinés à ce secteur.