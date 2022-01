L'application japonaise Rakuten Viber, l'une des principales applications de messagerie au monde pour des communications gratuites et sécurisées, fête son 11e anniversaire et lance à cette occasion son festival annuel de prix exceptionnels en Algérie du 13 décembre 2021 au 15 janvier 2022. Grâce à Viber Birthday, les utilisateurs en Algérie pourront gagner de nombreux prix spéciaux.

Le prix principal comprend des T-shirts signés par la légende du football algérien Riyad Mahrez, des Smart TV et des machines à café Nespresso offertes par Hamoud Boualem, ainsi que des réductions lors d'achats chez Nextimes ou avec Yassir.