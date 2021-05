Le jeune influenceur Rifka est au centre de grandes polémiques, l'incriminant. Et pour cause, Rifka, de son vrai nom Farouk Boudjemline, est accusé de «donner de mauvais exemples aux jeunes qui le suivent et de les inciter, par conséquent, à l'imiter en ne respectant pas les consignes de veille sanitaire», note-t-on à travers différents sites Internet. Qualifié de «personne inconsciente» par le journaliste Mohamed Allal, qui reproche au jeune influenceur de 25 ans « de ne jamais porter ou presque pas de masque ou bavette lors de ses vidéos en public». Pour le directeur artistique, il s'agit d'un comportement inconscient et condamnable. Cloué au pilori, Rifka ne semble pas accorder trop d'importance aux déclarations des uns et des autres au sujet de ses sorties et comportements à la limite de la provocation.