La Nasa a réaffirmé lundi que la collaboration entre les Etats-Unis et la Russie sur la Station spatiale internationale se poursuivait normalement malgré les tensions liées au conflit en Ukraine, soulignant qu'un astronaute américain rentrerait bien comme prévu sur Terre à la fin du mois à bord d'un vaisseau russe. L'astronaute de la Nasa Mark Vande Hei, 55 ans, se prépare à revenir de la Station spatiale (ISS) dans un vaisseau Soyouz le 30 mars, après 355 jours dans l'espace - un nouveau record pour un Américain. L'engin atterrira au Kazakhstan et ramènera également les cosmonautes russes Pyotr Dubrov et Anton Shkaplerov. Les propulseurs des vaisseaux russes amarrés à la station servent en effet à corriger l'orbite de la structure spatiale.

Une procédure réalisée une dizaine de fois par an pour la maintenir à la bonne altitude, ou encore éviter des débris spatiaux sur sa trajectoire. Les Américains, seuls, n'ont pas cette capacité, a confirmé Joel Montalbano. Il a, par ailleurs, confirmé que l'échange prévu pour l'automne - un cosmonaute russe envoyé dans l'ISS avec un vaisseau SpaceX, et un astronaute de la Nasa avec un Soyouz - était toujours d'actualité. L'ISS héberge actuellement deux Russes, quatre Américains et un Allemand.»Sont-ils au courant de ce qu'il se passe sur Terre? Absolument», a déclaré Montalbano. Mais les astronautes sont des «professionnels» et «il n'y a aucune tension avec l'équipage».