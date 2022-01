Après deux ans de léthargie en raison de la pandémie de Covid-19, la Société algérienne des foires et exportations (Safex) reprend ses activités. Elle a dévoilé, sur son site web, le programme des foires et expositions qu'elle devrait organiser durant l'année 2022. Ce programme prévoit plus de 40 manifestations, dans différents domaines économiques, spécialisées et générales. Pour ce mois de janvier, la Safex a prévu l'organisation du Salon international du chocolat et du café (Chocaf) qui se déroulera pendant trois jours à partir du 26 du mois courant. Il est également question dans les mois à venir, de l'organisation des Salons de l'électricité, des énergies renouvelables, de la pharmacie, de la boisson ou encore le Salon international de l'après-vente automobile, de l'équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord «Equip Auto». Le Palais des expositions verra le déroulement de la Foire internationale d'Alger «FIA» du 13 au 18 juin.