Le ministère de l'Éducation nationale compte revoir à la hausse le budget de fonctionnement des établissements scolaires d'enseignement.

Cette augmentation serait de 60% par rapport au budget des années précédentes, afin d'éviter des crédits supplémentaires. Cette hausse concernera uniquement les collèges et les lycées, du fait que les écoles primaires sont affiliées aux Assemblées communales dépendant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités et de l'Aménagement du territoire. Cette décision devrait permettre d'éviter de revivre les situations récurrentes de demandes de crédits supplémentaires.

Elle permettra, également, d'éviter le recours aux dettes induites par le non-payement des factures d'électricité, d'eau et d'Internet.