Lors de la réunion de coordination sur les activités de transport maritime des voyageurs et de marchandises et la gestion portuaire, le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a donné une série d'orientations portant sur l'approche relative à l'amélioration de la performance du transport maritime et de la gestion portuaire, notamment «l'actualisation des textes de loi encadrant cette activité et leur adaptation aux lois de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les différents engagements de l'Algérie sur le plan international», indique un communiqué du ministère. Il a également plaidé la modernisation de la gestion des activités de transport maritime et des ports.

Il s'agit de mettre en place un système d'information, du passage à la dématérialisation et à la numérisation de toutes les procédures relatives à l'activité de transport maritime et à la gestion portuaire, outre le réexamen des activités de sous-traitance, et ce, dans l'objectif de les limiter et d'étudier la possibilité de recourir au marché national pour réduire le transfert de devises.