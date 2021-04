Le site de Reuters va devenir payant, a annoncé l'agence de presse, avec l'ambition d'attirer une clientèle professionnelle qui aura accès à un contenu plus étoffé que celui actuellement disponible. Gratuit jusqu'ici et vitrine de l'agence, Reuters.com proposera un abonnement de 34,99 dollars par mois. Le site sera encore consultable gratuitement dans la limite de cinq articles durant la période de lancement, a indiqué Reuters dans un communiqué. Entité du groupe canadien de médias et services Thomson Reuters, l'agence Reuters propose à la fois ses contenus à des particuliers, via son site et son application, et à des entreprises, dont des médias qui le diffusent ensuite en ligne, parfois gratuitement. En 2018, Thomson Reuters a cédé à la société d'investissement Blackstone son activité «Financial and Risk», qui comprend les terminaux financiers et les données de marché, principale source de revenus du groupe jusque-là.