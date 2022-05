Les chefs d'état-major des armées des pays du champ (Algérie, Mali, Mauritanie, et le Niger) , se sont réunis à Nouakchott en session ordinaire. Selon des sources, les chefs d'état-major discuteraient de la coordination conjointe entre les états-majors des pays concernés dans tous les domaines liés à la coopération militaire, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et le crime organisé.

L'ordre du jour de la réunion comprend également des discussions sur les mesures visant à faire face aux menaces communes à la sécurité et à réduire la propagation du crime organisé dans l'espace commun

de ces pays.

Les chefs d'état-major ont été reçus, lundi, en audience par le ministre mauritanien de la Défense, Hanena Ould Sidi.L'état-major général des pays du champ a été créé avec une direction militaire unifiée des corps des pays du champ en 2010 et a son siège à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie.